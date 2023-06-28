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Водитель скорой помощи погиб в аварии с бетономешалкой в Свердловской области

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В Североуральске Свердловской области в ДТП с бетономешалкой погиб водитель скорой помощи, фельдшер получил тяжёлые травмы.
Водитель скорой помощи погиб в аварии с бетономешалкой в Свердловской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло в пятницу, 23 июня. Предполагается, что водитель скорой не соблюдал безопасную дистанцию на дороге и столкнулся с бетономешалкой.

«На 133-м километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель произошло столкновение автомобиля «ГАЗ Соболь» (скорая медицинская помощь Ивделя) и грузовика-автобетоносмесителя на базе КамАЗа», — уточнили в пресс-службе.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее НСН сообщила, что в Самарской области количество пострадавших при столкновении двух автомобилей выросло с шести до восьми человек.

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