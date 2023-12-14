Психолог Дербенёва рассказала, как помочь ребёнку побороть страх сцены
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«Дайте ребёнку возможность говорить больше. Тренировка речи важна не столько для публичных выступлений, сколько для личной уверенности ребёнка. Учите его полно отвечать: не односложно, без угукания, хмыкания и так далее», — цитирует эксперта «Газета.Ru».
По её словам, также можно разучивать стихотворения и отрывки из прозы, поскольку это способствует развитию речевого аппарата у детей.
«Он слышит и произносит новые слова, запоминает их произношение, учит их значение. Хорошо, если вы будете рассказывать выученные отрывки перед другими членами семьи или друзьями», — считает Дербенёва.
Как отметила эксперт, практика выступлений — единственный способ помочь детям побороть стеснение перед публикой.
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