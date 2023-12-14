Психолог Дербенёва рассказала, как помочь ребёнку побороть страх сцены

Детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенёва рассказала, как помочь ребёнку справиться со страхом сцены.

«Дайте ребёнку возможность говорить больше. Тренировка речи важна не столько для публичных выступлений, сколько для личной уверенности ребёнка. Учите его полно отвечать: не односложно, без угукания, хмыкания и так далее», — цитирует эксперта «Газета.Ru».

По её словам, также можно разучивать стихотворения и отрывки из прозы, поскольку это способствует развитию речевого аппарата у детей.

«Он слышит и произносит новые слова, запоминает их произношение, учит их значение. Хорошо, если вы будете рассказывать выученные отрывки перед другими членами семьи или друзьями», — считает Дербенёва.

Как отметила эксперт, практика выступлений — единственный способ помочь детям побороть стеснение перед публикой.

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