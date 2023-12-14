Невролог Демьяновская назвала агрессию подростков побочным эффектом взросления

Эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская рассказала, почему подростки могут проявлять агрессию. По её словам, в этом возрасте дети переживают кардинальные перемены, к которым психика не всегда успевает быстро адаптироваться.

«Стремительно меняется тело, перестраивается гормональная система. То есть эмоции бьют через край, но подросток не в силах с ними справиться, у него не всегда получается контролировать их и сдерживать. Для детей в этом возрасте характерна эмоциональная лабильность — то есть их настроение меняется быстро и иногда без видимых причин», — заявила Демьяновская в беседе с газетой «Известия».

По её словам, осложняет ситуацию то, что отношение взрослых к ребёнку не успевает измениться, и любые перемены в его поведении и настроении кажутся странными.

«Агрессия — это побочный эффект взросления. И в каждом возрасте она проявляется по-своему: в 12—13 лет в форме негативизма — ребёнок отрицает все принятые ценности и нормы. В 14—15 лет появляется вербальная агрессия. Если не помочь ему принять и прожить эти чувства, постоянно критиковать его поведение, то справиться с агрессией будет ещё сложнее», — пояснила эксперт.

Она добавила, что важно договориться о новых правилах в семье — например, дать ребёнку больше личного пространства и всегда быть готовым прийти на помощь.

Ранее психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн развеяла миф о неуправляемости ребёнка в подростковом периоде.