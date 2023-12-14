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С устроившего стрельбу в казанской гимназии потребовали взыскать 1,4 млн рублей

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Прокуратура требует взыскать с устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева 1,4 млн рублей ущерба, нанесённого школе.
С устроившего стрельбу в казанской гимназии потребовали взыскать 1,4 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

«Прокуратура Татарстана просит суд взыскать с Ильназа Галявиева в пользу муниципального образования Казани ущерб, причинённый гимназии №175, в размере 1,4 млн рублей», — говорится в сообщении.

В апреле суд приговорил Галявиева к пожизненному заключению.

11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека пострадали. Галявиев полностью признал вину.

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