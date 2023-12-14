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Невролог Ширшова рассказала о технологиях реабилитации пациента после инсульта

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Заведующая неврологическим отделением, врач высшей категории, доктор медицинских наук врач-невролог ФНКЦ ФМБА России Елена Ширшова рассказала о современных технологиях реабилитации после инсульта, которые начинаются с первых дней после болезни и включают комплекс процедур.
Невролог Ширшова рассказала о технологиях реабилитации пациента после инсульта
  • Gettyimages.ru

В беседе с изданием «Вести Подмосковья» эксперт отметила, что первый этап предусматривает процедуры для лежачих пациентов, в том числе дыхательную гимнастику и вертикализацию. Также начинается работа над восстановлением речи.

На втором этапе начинается кинезиотерапия, занятия на тренажёрах с биологической обратной связью, виртуальной реальностью, массаж, физиотерапия.

«Ежедневные несложные процедуры не занимают много времени, поэтому важно следовать рекомендациям врачей регулярно. Человек способен выполнять их самостоятельно и закреплять результат, достигнутый врачами. Полученный лечебный эффект позволяет предотвратить риск возможных кровоизлияний в будущем», — сказала Ширшова.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что врачи Боткинской больницы Москвы провели вторую успешную операцию по пересадке сердца.

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