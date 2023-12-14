Невролог Ширшова рассказала о технологиях реабилитации пациента после инсульта
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В беседе с изданием «Вести Подмосковья» эксперт отметила, что первый этап предусматривает процедуры для лежачих пациентов, в том числе дыхательную гимнастику и вертикализацию. Также начинается работа над восстановлением речи.
На втором этапе начинается кинезиотерапия, занятия на тренажёрах с биологической обратной связью, виртуальной реальностью, массаж, физиотерапия.
«Ежедневные несложные процедуры не занимают много времени, поэтому важно следовать рекомендациям врачей регулярно. Человек способен выполнять их самостоятельно и закреплять результат, достигнутый врачами. Полученный лечебный эффект позволяет предотвратить риск возможных кровоизлияний в будущем», — сказала Ширшова.
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