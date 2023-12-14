В Брянске вынесли приговор россиянину, который хотел воевать на стороне Украины

Россиянина Евгения Телегина, который намеревался вступить в одно из украинских вооружённых формирований и воевать в его составе против ВС России, приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима.

РИА Новости

Брянский областной суд признал Телегина виновным в покушениях на государственную измену и незаконное пересечение российской границы. «Приговором суда по совокупности преступлений виновному назначено окончательное наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — отметили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. Ранее суд вернул на новое рассмотрение дело приговорённого за государственную измену жителя Ярославля.