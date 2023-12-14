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В Брянске вынесли приговор россиянину, который хотел воевать на стороне Украины

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Россиянина Евгения Телегина, который намеревался вступить в одно из украинских вооружённых формирований и воевать в его составе против ВС России, приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима.
В Брянске вынесли приговор россиянину, который хотел воевать на стороне Украины
  • РИА Новости

Брянский областной суд признал Телегина виновным в покушениях на государственную измену и незаконное пересечение российской границы.

«Приговором суда по совокупности преступлений виновному назначено окончательное наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — отметили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Ранее суд вернул на новое рассмотрение дело приговорённого за государственную измену жителя Ярославля.

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