В Брянске вынесли приговор россиянину, который хотел воевать на стороне Украины
- РИА Новости
Брянский областной суд признал Телегина виновным в покушениях на государственную измену и незаконное пересечение российской границы.
«Приговором суда по совокупности преступлений виновному назначено окончательное наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — отметили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
Ранее суд вернул на новое рассмотрение дело приговорённого за государственную измену жителя Ярославля.