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Суд вернул на новое рассмотрение дело приговорённого за госизмену ярославца

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Первый апелляционный суд постановил провести новое рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Ярославля Ровшана Намазова, который приговорён к 13 годам колонии по статьям о госизмене и контрабанде.
Суд вернул на новое рассмотрение дело приговорённого за госизмену ярославца
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представительницу суда.

Отмечается, что судебная коллегия по уголовным делам отменила соответствующий приговор Ярославского областного суда.

Уголовное дело будет пересмотрено тем же судом, но в другом составе судей.

Материалы дела имеют гриф «секретно».

В начале ноября Московский городской суд назначил 13 лет колонии строгого режима предпринимателю из Подмосковья Ахатжону Зохидову. Он признан виновным в государственной измене, а также в покушении на контрабанду оружия.

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