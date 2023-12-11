Суд вернул на новое рассмотрение дело приговорённого за госизмену ярославца
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представительницу суда.
Отмечается, что судебная коллегия по уголовным делам отменила соответствующий приговор Ярославского областного суда.
Уголовное дело будет пересмотрено тем же судом, но в другом составе судей.
Материалы дела имеют гриф «секретно».
В начале ноября Московский городской суд назначил 13 лет колонии строгого режима предпринимателю из Подмосковья Ахатжону Зохидову. Он признан виновным в государственной измене, а также в покушении на контрабанду оружия.