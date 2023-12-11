Суд вернул на новое рассмотрение дело приговорённого за госизмену ярославца

Первый апелляционный суд постановил провести новое рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Ярославля Ровшана Намазова, который приговорён к 13 годам колонии по статьям о госизмене и контрабанде.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представительницу суда.

Отмечается, что судебная коллегия по уголовным делам отменила соответствующий приговор Ярославского областного суда.

Уголовное дело будет пересмотрено тем же судом, но в другом составе судей.

Материалы дела имеют гриф «секретно».

В начале ноября Московский городской суд назначил 13 лет колонии строгого режима предпринимателю из Подмосковья Ахатжону Зохидову. Он признан виновным в государственной измене, а также в покушении на контрабанду оружия.