Вакцина от кори, краснухи и паротита должна поступить в регионы 22 декабря
- РИА Новости
Представитель ведомства в беседе с ТАСС отметил, что о таких планах Минздрав уведомил единый поставщик вакцин для национального календаря прививок — компания «Нацимбио». Поставка будет осуществлена в рамках госконтракта в объёме 344 тыс. доз.
Следующую партию объёмом 185 550 доз планируют поставить 19 января. В пресс-службе подчеркнули, что в целом предусмотренные госконтрактом 2023 года поставки должны завершиться до апреля включительно. Речь идёт о поставке почти 2,2 млн доз.
Ранее президент России Владимир Путин объяснил трудности с поставками препаратов для иммунизации. Глава государства заявил, что причиной этому послужил технический сбой.