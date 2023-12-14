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Вакцина от кори, краснухи и паротита должна поступить в регионы 22 декабря

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Партия комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита должна поступить 22 декабря. Как сообщили в Минздраве России, препарат незамедлительно направят в регионы.
Вакцина от кори, краснухи и паротита должна поступить в регионы 22 декабря
  • РИА Новости

Представитель ведомства в беседе с ТАСС отметил, что о таких планах Минздрав уведомил единый поставщик вакцин для национального календаря прививок — компания «Нацимбио». Поставка будет осуществлена в рамках госконтракта в объёме 344 тыс. доз.

Следующую партию объёмом 185 550 доз планируют поставить 19 января. В пресс-службе подчеркнули, что в целом предусмотренные госконтрактом 2023 года поставки должны завершиться до апреля включительно. Речь идёт о поставке почти 2,2 млн доз.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил трудности с поставками препаратов для иммунизации. Глава государства заявил, что причиной этому послужил технический сбой.

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