В Туве рассказали о работе кадровых центров в 2023 году

В Туве в 2023 году кадровые центры трудоустроили на 17% больше граждан, чем в 2022 году.

Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на республиканское Министерство труда.

Отмечается, что в целом за этот период нашли работу 70% от общего числа обратившихся граждан.

Республика с 2023 года является участником федерального пилотного проекта по реформированию служб занятости.

В рамках программы созданы кадровые центры нового типа с использованием современных подходов и технологических инноваций.

По данным Росстата, за 2023 год уровень безработицы в Туве сократился на 9,6%.

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