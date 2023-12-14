В Туве рассказали о работе кадровых центров в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на республиканское Министерство труда.
Отмечается, что в целом за этот период нашли работу 70% от общего числа обратившихся граждан.
Республика с 2023 года является участником федерального пилотного проекта по реформированию служб занятости.
В рамках программы созданы кадровые центры нового типа с использованием современных подходов и технологических инноваций.
По данным Росстата, за 2023 год уровень безработицы в Туве сократился на 9,6%.
Ранее в Челябинской области назвали самые востребованные профессии года.