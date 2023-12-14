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Путин приветствует получение гражданства России законопослушными иностранцами

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что приветствует получение гражданства России законопослушными иностранцами.
Путин приветствует получение гражданства России законопослушными иностранцами
  • РИА Новости

«У нас есть определённые правила, правовое регулирование, которое решает вопросы получения российского гражданства. Мы будем это только приветствовать — всех законопослушных граждан других стран, которые хотят переехать в Россию, жить здесь, работать, связать с нашей страной свою судьбу, судьбы своих детей», — сказал он.

Таким образом Путин ответил на комментарий модераторов прямой линии, которые отметили, что в рамках события было получено много запросов от иностранцев на получение российского гражданства. При этом запросы поступали в том числе от граждан США и жителей европейских стран.

Ранее представитель бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американца Кевина Джонсона сообщил, что спортсмен может получить российский паспорт до конца года.

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