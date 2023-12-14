Путин приветствует получение гражданства России законопослушными иностранцами

Российский лидер Владимир Путин заявил, что приветствует получение гражданства России законопослушными иностранцами.

«У нас есть определённые правила, правовое регулирование, которое решает вопросы получения российского гражданства. Мы будем это только приветствовать — всех законопослушных граждан других стран, которые хотят переехать в Россию, жить здесь, работать, связать с нашей страной свою судьбу, судьбы своих детей», — сказал он.

Таким образом Путин ответил на комментарий модераторов прямой линии, которые отметили, что в рамках события было получено много запросов от иностранцев на получение российского гражданства. При этом запросы поступали в том числе от граждан США и жителей европейских стран.

Ранее представитель бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американца Кевина Джонсона сообщил, что спортсмен может получить российский паспорт до конца года.