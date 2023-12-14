RT в Telegram
Подпишись

В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

Короткая ссылка
В Удмуртии зарегистрировали 13 511 случаев ОРВИ за неделю, завили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru.

В 55% случаев заболевшими стали дети и подростки младше 14 лет. У трёх человек обнаружены респираторные вирусы гриппозной этиологии.

Коронавирус выявлен у 2316 жителей. Показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 19% за неделю.

Ранее гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что волна инфекционных заболеваний, которая наблюдалась в Москве, в течение месяца дойдёт до регионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить