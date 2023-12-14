В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

В Удмуртии зарегистрировали 13 511 случаев ОРВИ за неделю, завили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Об этом сообщает izh.kp.ru.

В 55% случаев заболевшими стали дети и подростки младше 14 лет. У трёх человек обнаружены респираторные вирусы гриппозной этиологии.

Коронавирус выявлен у 2316 жителей. Показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 19% за неделю.

Ранее гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что волна инфекционных заболеваний, которая наблюдалась в Москве, в течение месяца дойдёт до регионов.