В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru.
В 55% случаев заболевшими стали дети и подростки младше 14 лет. У трёх человек обнаружены респираторные вирусы гриппозной этиологии.
Коронавирус выявлен у 2316 жителей. Показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 19% за неделю.
Ранее гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что волна инфекционных заболеваний, которая наблюдалась в Москве, в течение месяца дойдёт до регионов.