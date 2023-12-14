В Курганской области пожарные спасли пятерых детей из горевшего дома
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
Пожар произошёл утром 13 декабря. Сотрудники МЧС спасли из огня 13 взрослых и пять детей.
«14 человек, в том числе трое детей, были эвакуированы пожарными с первого и второго этажа. Жители третьего, находясь в панике, из-за едкого дыма на лестничной клетке не могли выйти из квартир. С помощью масок спасаемого пожарные спасли женщин и детей 16 и десяти лет», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что при пожаре в Тамбовской области погибли мужчина и двое детей.