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В Курганской области пожарные спасли пятерых детей из горевшего дома

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В посёлке Новый Мир Юргамышского округа (Курганская область) пожарные спасли пятерых детей из горевшего многоквартирного дома.
В Курганской области пожарные спасли пятерых детей из горевшего дома
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Пожар произошёл утром 13 декабря. Сотрудники МЧС спасли из огня 13 взрослых и пять детей.

«14 человек, в том числе трое детей, были эвакуированы пожарными с первого и второго этажа. Жители третьего, находясь в панике, из-за едкого дыма на лестничной клетке не могли выйти из квартир. С помощью масок спасаемого пожарные спасли женщин и детей 16 и десяти лет», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Тамбовской области погибли мужчина и двое детей.

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