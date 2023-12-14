В Курганской области пожарные спасли пятерых детей из горевшего дома

В посёлке Новый Мир Юргамышского округа (Курганская область) пожарные спасли пятерых детей из горевшего многоквартирного дома.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Пожар произошёл утром 13 декабря. Сотрудники МЧС спасли из огня 13 взрослых и пять детей.

«14 человек, в том числе трое детей, были эвакуированы пожарными с первого и второго этажа. Жители третьего, находясь в панике, из-за едкого дыма на лестничной клетке не могли выйти из квартир. С помощью масок спасаемого пожарные спасли женщин и детей 16 и десяти лет», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Тамбовской области погибли мужчина и двое детей.