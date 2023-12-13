При пожаре в Тамбовской области погибли мужчина и двое детей

В селе Нижнеспасское Рассказовского района Тамбовской области в результате пожара погибли мужчина и двое детей. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

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Возгорание произошло поздно вечером во вторник, 12 декабря, по улице Зелёной в доме, где проживала семья. «В результате пожара погибли 41-летний хозяин дома и двое его детей (14-летняя дочь и пятилетний сын)», — говорится в заявлении. Мать погибших детей госпитализировали с термическими ожогами. Заведено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Ранее сообщалось, что два человека погибли, пытаясь самостоятельно потушить пожар в Ростовской области.