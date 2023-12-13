RT в Telegram
Подпишись

При пожаре в Тамбовской области погибли мужчина и двое детей

Короткая ссылка
В селе Нижнеспасское Рассказовского района Тамбовской области в результате пожара погибли мужчина и двое детей. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
При пожаре в Тамбовской области погибли мужчина и двое детей
  • © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Возгорание произошло поздно вечером во вторник, 12 декабря, по улице Зелёной в доме, где проживала семья.

«В результате пожара погибли 41-летний хозяин дома и двое его детей (14-летняя дочь и пятилетний сын)», — говорится в заявлении.

Мать погибших детей госпитализировали с термическими ожогами. Заведено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, пытаясь самостоятельно потушить пожар в Ростовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить