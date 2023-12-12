Два человека погибли, пытаясь самостоятельно потушить пожар в Ростовской области
По данным ведомства, сообщение о пожаре в СНТ «Донская Чаша» поступило на пульт пожарной охраны 11 декабря в 14:30 по Москве. На момент прибытия пожарных горело уже почти всё строение.
«Предварительно причиной загорания стал аварийный режим работы электропроводки. На пожаре погибли мужчина и женщина — они пытались самостоятельно справиться с огнём, не вызвав пожарных», — отмечается в сообщении.
В МЧС призвали граждан не предпринимать самостоятельных попыток потушить возгорание и в случае пожара незамедлительно звонить по номеру 101 или 112.
Ранее сообщалось о пожаре в Челябинской области, где на территории оптовой базы загорелся ангар с зерном и сеном.