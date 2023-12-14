Госдума уточнила список преступлений, за которые в СИЗО будут содержать отдельно

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании в четверг, 14 декабря, приняли во втором и третьем чтении проект закона, уточняющий перечень преступлений, фигуранты которых будут отдельно содержаться в СИЗО и других местах заключения.

Поправки в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» предусматривают в том числе необходимость содержать отдельно подозреваемых и обвиняемых в совершении теракта и содействии терроризму, захвате заложников, организации незаконных вооружённых формирований и пр.

Также отдельно от других в СИЗО и колониях будут содержаться предполагаемые убийцы, похитители, торговцы людьми, грабители и разбойники, ВИЧ-инфицированные и насильники.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий лишать свободы на срок до четырёх лет за мелкие взятки.