Госдума уточнила список преступлений, за которые в СИЗО будут содержать отдельно
- РИА Новости
Поправки в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» предусматривают в том числе необходимость содержать отдельно подозреваемых и обвиняемых в совершении теракта и содействии терроризму, захвате заложников, организации незаконных вооружённых формирований и пр.
Также отдельно от других в СИЗО и колониях будут содержаться предполагаемые убийцы, похитители, торговцы людьми, грабители и разбойники, ВИЧ-инфицированные и насильники.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий лишать свободы на срок до четырёх лет за мелкие взятки.