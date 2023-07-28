В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы на срок до 4 лет за мелкие взятки

Группа депутатов внесла в Государственную думу законопроект о лишении свободы на срок до четырёх лет за взятки, не превышающие 10 тыс. рублей.

Об этом, как пишет ТАСС, в своём Telegram рассказал один из авторов инициативы, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, речь идёт о взятке или же коммерческом подкупе, которые в финансовом выражении ниже 10 тыс. рублей. За такие коррупционные нарушения предлагается ввести от 3 до 4 лет лишения свободы.

Парламентарий также добавил, что поправки в рамках данного закона предусматривают также применение конфискации имущества.

Ранее Мосгорсуд отправил в СИЗО обвиняемого в получении взятки бывшего заместителя министра цифрового развития России Максима Паршина.