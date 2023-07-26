Мосгорсуд отправил в СИЗО обвиняемого в получении взятки экс-замглавы Минцифры Паршина

Мосгорсуд отправил в СИЗО обвиняемого в получении взятки бывшего заместителя министра цифрового развития России Максима Паршина.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление Басманного суда Москвы изменить обвиняемому Паршину меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 12 сентября», — заявила судья.

Ранее сообщалось, что Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении.

Позднее Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Паршин отказался признавать вину в деле о получении взятки.