СК сообщил о задержании замглавы Минцифры Паршина по подозрению в коррупции
- РИА Новости
«Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления», — говорится в заявлении.
Министерство оказывает содействие сотрудникам правоохранительных органов в связи с расследованием в отношении Паршина, передаёт РИА Новости.
Ранее Центральный районный суд Кемерова принял решение отправить под стражу бывшего главу Анжеро-Судженска Александра Рыбалко, который является обвиняемым по трём статьям УК России, включая взяточничество.