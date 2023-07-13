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СК сообщил о задержании замглавы Минцифры Паршина по подозрению в коррупции

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Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
СК сообщил о задержании замглавы Минцифры Паршина по подозрению в коррупции
  • РИА Новости

«Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления», — говорится в заявлении.

Министерство оказывает содействие сотрудникам правоохранительных органов в связи с расследованием в отношении Паршина, передаёт РИА Новости.

Ранее Центральный районный суд Кемерова принял решение отправить под стражу бывшего главу Анжеро-Судженска Александра Рыбалко, который является обвиняемым по трём статьям УК России, включая взяточничество.

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