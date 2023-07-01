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Суд в Кузбассе арестовал экс-главу Анжеро-Судженска Александра Рыбалко

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Центральный районный суд Кемерова принял решение отправить под стражу бывшего главу Анжеро-Судженска Александра Рыбалко, который является обвиняемым по трём статьям УК России, включая взяточничество.
Суд в Кузбассе арестовал экс-главу Анжеро-Судженска Александра Рыбалко
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба СУСК России по Кемеровской области. 

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы Анжеро-Судженского городского округа, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 289 УК России (незаконное участие в предпринимательской деятельности)», — говорится в заявлении.

По версии следствия, он получил в августе 2020 года взятку за предоставление строительной организации возможности участвовать в строительстве домов за бюджетные средства для переселяемых из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот. Ко всему прочему, строительство домов так и не завершили, а компания находится на стадии ликвидации.

Вместе с этим он с ноября 2019 по июнь 2023 года, по версии обвинителя, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности по представлению гостиничных услуг.

Вместе с этим ТАСС со ссылкой на собеседника в объединенном пресс-центре судов региона добавляет, что на судебном заседании было озвучено, что полномочия Александра Рыбалко прекращены.

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