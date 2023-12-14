Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев представил нового начальника УМВД России по Тюменской области — полковника полиции Александра Смирнова.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передаёт «МВД МЕДИА».

Глава МВД России обозначил ряд первоочередных задач, которые стоят перед новым руководителем. Среди них в том числе повышение эффективности раскрытия преступлений, включая экономические, и налаживание системной работы для эффективного взаимодействия между сотрудниками профильных подразделений.

Кроме того, Колокольцев отметил важность работы в сфере миграции, а также в области противодействия экстремистским угрозам.

Александр Смирнов имеет почти 30-летний стаж службы в органах внутренних дел. Он работал на различных должностях по линии борьбы с организованной преступностью в разных регионах страны.

Ранее сообщалось, что Владимир Колокольцев принял участие в открытии нового учебного корпуса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.