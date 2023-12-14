Колокольцев представил нового начальника УМВД России по Тюменской области
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передаёт «МВД МЕДИА».
Глава МВД России обозначил ряд первоочередных задач, которые стоят перед новым руководителем. Среди них в том числе повышение эффективности раскрытия преступлений, включая экономические, и налаживание системной работы для эффективного взаимодействия между сотрудниками профильных подразделений.
Кроме того, Колокольцев отметил важность работы в сфере миграции, а также в области противодействия экстремистским угрозам.
Александр Смирнов имеет почти 30-летний стаж службы в органах внутренних дел. Он работал на различных должностях по линии борьбы с организованной преступностью в разных регионах страны.
Ранее сообщалось, что Владимир Колокольцев принял участие в открытии нового учебного корпуса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.