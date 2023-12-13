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МВД: при столкновении микроавтобуса с автовышкой в Приморье погибли два человека

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Два человека погибли из-за столкновения микроавтобуса с производившей работы на трассе автовышкой в Михайловском районе Приморского края.

Об этом сообщили в полиции региона. 

Отмечается, что в дежурную часть полиции поступило заявление об аварии на 622 км автодороги в районе села Осиновка Михайловского района.

«По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека», — сообщили в ведомстве.

Ранее в «МВД МЕДИА» сообщили, что один человек погиб в результате столкновения автобуса и автомобиля в городе Нефтекамске в Башкирии.

Четыре человека погибли в результате ДТП с поездом на железнодорожном переезде на 518-м километре перегона Осолодино — Среднесибирская Западно-Сибирской железной дороги.

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