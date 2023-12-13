МВД: при столкновении микроавтобуса с автовышкой в Приморье погибли два человека
Об этом сообщили в полиции региона.
Отмечается, что в дежурную часть полиции поступило заявление об аварии на 622 км автодороги в районе села Осиновка Михайловского района.
«По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека», — сообщили в ведомстве.
Ранее в «МВД МЕДИА» сообщили, что один человек погиб в результате столкновения автобуса и автомобиля в городе Нефтекамске в Башкирии.
Четыре человека погибли в результате ДТП с поездом на железнодорожном переезде на 518-м километре перегона Осолодино — Среднесибирская Западно-Сибирской железной дороги.