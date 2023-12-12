Четыре человека погибли в результате ДТП с поездом на Алтае

Четыре человека погибли в результате ДТП с поездом на железнодорожном переезде на 518-м километре перегона Осолодино — Среднесибирская Западно-Сибирской железной дороги.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«К сожалению, несмотря на усилия врачей, последний пациент скончался», — сообщили в ведомстве.

Таким образом, в результате аварии погибли четыре человека — двое на месте происшествия, ещё двое после госпитализации.

Уточняется, что ДТП произошло из-за того, что автомобиль выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и поезд не успел остановиться, несмотря на решение машиниста об экстренном торможении.

Ранее сообщалось, что в ДТП с поездом в Алтайском крае погибли два человека.