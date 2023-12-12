Четыре человека погибли в результате ДТП с поездом на Алтае
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
«К сожалению, несмотря на усилия врачей, последний пациент скончался», — сообщили в ведомстве.
Таким образом, в результате аварии погибли четыре человека — двое на месте происшествия, ещё двое после госпитализации.
Уточняется, что ДТП произошло из-за того, что автомобиль выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и поезд не успел остановиться, несмотря на решение машиниста об экстренном торможении.
Ранее сообщалось, что в ДТП с поездом в Алтайском крае погибли два человека.