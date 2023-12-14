Патофизиолог Степанов: при головной боли в снегопад нужно отказаться от гаджетов

Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов объяснил, почему во время снегопада люди могут чувствовать дискомфорт и головные боли.

Снегопады обусловлены циклонами. А для такого метеорологического явления характерен пониженный фон атмосферного давления, объяснил специалист в интервью Life.ru.

«Так как человеческий организм также имеет своё давление, то при изменении окружающего давления происходит расширение сосудов, вследствие чего и возникает головная боль», — сказал Степанов.

По его словам, такое состояние следует просто переждать. Облегчить симптомы поможет отказ от гаджетов и чтения, добавил специалист.

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