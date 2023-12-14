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РБК: производители шоколада предупредили о возможном росте цен

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Производители шоколадных кондитерских изделий предупредили о возможном скором подорожании продукции из-за целого ряда факторов, влияющих на цену конечного продукта.
РБК: производители шоколада предупредили о возможном росте цен
  • Gettyimages.ru
  • © Oliver Rossi

Об этом пишет РБК со ссылкой на нескольких участников рынка.

Так, например, по данным издания, в начале декабря 2023 года российское подразделение производителя промышленного шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut сообщило партнёрам, что с января 2024 года средневзвешенное повышение отпускных цен составит 20%.

Отмечается, что возможный рост стоимости шоколадных изделий в России связан с возросшей мировой ценой на какао-бобы, ослаблением рубля, а также с ростом трат на логистику и упаковку.

Как сказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, основное сырьё для шоколада в России — импортное, так что на его цену влияет очень многое. Какао-бобы выращивают в Африке и Южной Америке, так что их закупка и доставка сильно зависят от курса валюты и логистики.

Отдельно некоторые участники рынка напоминают, что последние урожаи какао-бобов были маленькими, что также отразилось на стоимости шоколада по всему миру.

Ранее сообщалось, что правительство России решило временно обнулить пошлины на ввоз в страну куриных яиц.

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что ряд крупных ретейлеров в России поддержали предложение ограничить наценку на куриные яйца.

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