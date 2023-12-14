В России сократилось число компаний с удалённым форматом работы

В России снизилось число компаний, где сотрудникам предлагают работать в удалённом режиме, в том числе из-за рубежа.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Число таких компаний сократилось до 37% к декабрю с 43% в августе. В семи из десяти таких компаний дистанционно работают менее 10% персонала.

Компаний, в которых сотрудники работали из-за рубежа, в июне этого года было 9%, в текущий момент их число уменьшилось до 6%.

Чаще всего на удалёнке трудятся программисты, бухгалтеры, инженеры, сотрудники отделов продаж и клиентские менеджеры.

Ранее сообщалось о новом исследовании, которое показало, что 21% работодателей в России готовы предпочесть удалённую работу больничному, а 11% сотрудников сами просятся поработать на удалёнке в случае болезни и не берут больничный.