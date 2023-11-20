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Пятая часть работодателей в России отпускают сотрудников на удалёнку при болезни

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Новое исследование показало, что 21% работодателей в России готовы предпочесть удалённую работу больничному, а 11% сотрудников сами просятся поработать на удалёнке в случае болезни и не берут больничный.
Пятая часть работодателей в России отпускают сотрудников на удалёнку при болезни
  • РИА Новости

С финансовой точки зрения работодателям выгоднее отправлять сотрудников на больничный, но они соглашаются на удалённый формат, чтобы не нарушать производственный процесс в условиях нехватки кадров. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», проведённом для «Российской газеты».

Предложение перейти на удалёнку вместо больничного в случае простуды получают в среднем около половины сотрудников IT-сферы. Также такой формат распространён в сфере маркетинга, рекламы и PR, бухгалтерии и финансов.

При этом 29% работников предприятий, торговли, транспортной сферы как правило оформляют больничный лист из-за отсутствия возможности работать удалённо.

Чаще всего (в среднем на 10%) предложение поработать на дому во время болезни получают жители Ростова-на-Дону, Волгограда, Казани, Уфы и Москвы.

Ранее сообщалось, что, по данным сервиса hh.ru, в Санкт-Петербурге в 2023 году число вакансий в формате удалённой работы выросло в два раза.

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