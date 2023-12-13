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Песков: Путин проводил подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии

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Президент России Владимир Путин проводил подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии.
Песков: Путин проводил подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии
  • РИА Новости

«Президент и вчера допоздна, и сегодня проводил... достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции, к прямой линии», — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Песков заявил, что модераторами прямой линии станут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов заявлял, что вопросы, которые прозвучат в ходе прямой линии, отберёт сам глава государства.

Прямая линия с Путиным, а также посвящённая итогам года пресс-конференция состоятся 14 декабря.

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