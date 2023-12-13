Песков: Путин проводил подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии
- РИА Новости
«Президент и вчера допоздна, и сегодня проводил... достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции, к прямой линии», — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
Ранее Песков заявил, что модераторами прямой линии станут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.
Руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов заявлял, что вопросы, которые прозвучат в ходе прямой линии, отберёт сам глава государства.
Прямая линия с Путиным, а также посвящённая итогам года пресс-конференция состоятся 14 декабря.