Песков: Путин проводил подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии

Президент России Владимир Путин проводил подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии.

«Президент и вчера допоздна, и сегодня проводил... достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции, к прямой линии», — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Песков заявил, что модераторами прямой линии станут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов заявлял, что вопросы, которые прозвучат в ходе прямой линии, отберёт сам глава государства.

Прямая линия с Путиным, а также посвящённая итогам года пресс-конференция состоятся 14 декабря.