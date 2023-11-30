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Исполком ОНФ: Путин будет сам отбирать вопросы для прямой линии с президентом

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Вопросы, которые прозвучат в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, отберёт сам глава государства. Об этом рассказал руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.
Исполком ОНФ: Путин будет сам отбирать вопросы для прямой линии с президентом
  • РИА Новости

Отвечая на вопросы журналистов, Кузнецов объяснил, что объединённая редакторская группа лишь отберёт наиболее актуальные вопросы. Однако решение, на какие из них отвечать, останется за президентом.

«Дальше, естественно, решение за Владимиром Владимировичем, что он выберет и на что он будет отвечать», — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Ранее стало известно, что прямая линия с Путиным, а также посвящённая итогам года пресс-конференция состоятся 14 декабря.

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