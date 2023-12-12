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Песков: модераторами прямой линии с Путиным станут Зарубин и Березовская

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что модераторами прямой линии с президентом России Владимиром Путиным станут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.
Песков: модераторами прямой линии с Путиным станут Зарубин и Березовская
  • РИА Новости

По его словам, часть, касающуюся ежегодной пресс-конференции, как обычно, будет вести пресс-секретарь президента. 

«А модерировать часть прямой линии будут двое ведущих: от Первого канала будет Екатерина Березовская и от телеканала «Россия 1» и от ВГТРК — Павел Зарубин», — сказал он.

Ранее телеканал «Россия 24» сообщил, что число обращений Путину для прямой линии и пресс-конференции превысило 1 млн.

Прямая линия с Путиным, а также посвящённая итогам года пресс-конференция состоятся 14 декабря.

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