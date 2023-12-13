Уголовное дело возбудили после повреждения горельефа «Парад Победы» в Москве
- АГН «Москва»
Как сообщает ТАСС, неизвестные в ночь на 12 декабря отпилили голову коня маршала Константина Рокоссовского на горельефе. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.
«По факту повреждения горельефа возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских памятников (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК Российской Федерации)», — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что семьи детей — участников инцидента с Вечным огнём в Петербурге выдворят из России.