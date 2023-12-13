Уголовное дело возбудили после повреждения горельефа «Парад Победы» в Москве

Повреждение горельефа «Парад Победы» в центре Москвы стало основанием для возбуждения уголовного дела. Произошедшее квалифицировали как уничтожение либо повреждение воинских памятников, совершённое группой лиц.

Как сообщает ТАСС, неизвестные в ночь на 12 декабря отпилили голову коня маршала Константина Рокоссовского на горельефе. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

«По факту повреждения горельефа возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских памятников (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК Российской Федерации)», — отметил собеседник агентства.

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