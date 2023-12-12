Семьи участников инцидента с Вечным огнём в Петербурге выдворят из России
- РИА Новости
В ведомстве уточнили, что родители подростков уже помещены в специальный центр для иностранных граждан, подлежащих выдворению. Двоих детей поместили в специализированные учреждения.
«11-летний подросток, который затушил вечный огонь, помещён в полицейский центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», — добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что семьи затушивших вечный огонь в Петербурге детей незаконно проживают на территории России.