Семьи участников инцидента с Вечным огнём в Петербурге выдворят из России

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство полиции о выдворении семей детей, забросавших снегом вечный огонь в Красном Селе. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

В ведомстве уточнили, что родители подростков уже помещены в специальный центр для иностранных граждан, подлежащих выдворению. Двоих детей поместили в специализированные учреждения.

«11-летний подросток, который затушил вечный огонь, помещён в полицейский центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что семьи затушивших вечный огонь в Петербурге детей незаконно проживают на территории России.