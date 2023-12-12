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Семьи участников инцидента с Вечным огнём в Петербурге выдворят из России

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Красносельский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство полиции о выдворении семей детей, забросавших снегом вечный огонь в Красном Селе. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Семьи участников инцидента с Вечным огнём в Петербурге выдворят из России
  • РИА Новости

В ведомстве уточнили, что родители подростков уже помещены в специальный центр для иностранных граждан, подлежащих выдворению. Двоих детей поместили в специализированные учреждения.

«11-летний подросток, который затушил вечный огонь, помещён в полицейский центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что семьи затушивших вечный огонь в Петербурге детей незаконно проживают на территории России.

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