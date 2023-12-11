RT в Telegram
Подпишись

МВД: семьи затушивших вечный огонь в Петербурге детей незаконно живут в России

Семьи потушивших вечный огонь подростков могут выдворить из России

Короткая ссылка
Петербургские полицейские проверили семьи детей, забросавших снегом вечный огонь в Красносельском районе города. Как выяснилось, они проживают в России с нарушением миграционного законодательства.
МВД: семьи затушивших вечный огонь в Петербурге детей незаконно живут в России
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения МВД, было установлено, что в инциденте участвовали два брата десяти и 14 лет из одной семьи и 12-летний мальчик из другой. Именно он бросал снежки в вечный огонь.

Уточняется, что по факту происшествия была проведена проверка, которая показала, что семьи детей проживают на российской территории с нарушением миграционного законодательства.

«В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее поступила информация, что правоохранители Петербурга задержали подростков, забросавших снегом вечный огонь на юго-западе города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить