МВД: семьи затушивших вечный огонь в Петербурге детей незаконно живут в России

Петербургские полицейские проверили семьи детей, забросавших снегом вечный огонь в Красносельском районе города. Как выяснилось, они проживают в России с нарушением миграционного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения МВД, было установлено, что в инциденте участвовали два брата десяти и 14 лет из одной семьи и 12-летний мальчик из другой. Именно он бросал снежки в вечный огонь.

Уточняется, что по факту происшествия была проведена проверка, которая показала, что семьи детей проживают на российской территории с нарушением миграционного законодательства.

«В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее поступила информация, что правоохранители Петербурга задержали подростков, забросавших снегом вечный огонь на юго-западе города.