Полиция Петербурга задержала подростков, забросавших снегом Вечный огонь
- Gettyimages.ru
По данным правоохранителей, информация о том, что трое несовершеннолетних потушили Вечный огонь поступила в полицию вчера вечером. Тогда полицейские оперативно прибыли на место.
Сотрудникам удалось установить личности двух подростков.
«Нарушителями оказались двое братьев в возрасте десяти и 14 лет, граждане одной из стран ближнего зарубежья», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушители были опрошены и переданы родителям. Проводится проверка.
Ранее стало известно, что в Саратове девушку оштрафовали на 30 тыс. рублей за плевок в Вечный огонь.