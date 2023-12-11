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Полиция Петербурга задержала подростков, забросавших снегом Вечный огонь

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали двух подростков, которые забросали снегом Вечный огонь в Красном Селе, сообщил Telegram-канал «МВД МЕДИА».
Полиция Петербурга задержала подростков, забросавших снегом Вечный огонь
  • Gettyimages.ru

По данным правоохранителей, информация о том, что трое несовершеннолетних потушили Вечный огонь поступила в полицию вчера вечером. Тогда полицейские оперативно прибыли на место.

Сотрудникам удалось установить личности двух подростков.

«Нарушителями оказались двое братьев в возрасте десяти и 14 лет, граждане одной из стран ближнего зарубежья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушители были опрошены и переданы родителям. Проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Саратове девушку оштрафовали на 30 тыс. рублей за плевок в Вечный огонь.

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