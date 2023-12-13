RT в Telegram
Подпишись

В Новгородской области предложили штрафовать за склонение к абортам

Короткая ссылка
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин внёс законопроект, который предусматривает штраф за склонение к искусственному прерыванию беременности на территории региона.
В Новгородской области предложили штрафовать за склонение к абортам
  • Gettyimages.ru

«Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию (беременности) на территории Новгородской области, выразившееся в совершении действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путём уговоров, предложений, подкупа, обмана... влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей; должностных лиц — от 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей; юридических лиц — от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей», — цитирует документ РИА Новости.

Вместе с этим отдельно в законе оговаривается, что правонарушением будет считаться склонение даже без самого факта аборта, однако информирование врачом беременной женщины не будет считаться соответствующим правонарушением.

Ранее в Государственную думу был внесён проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить