В Новгородской области предложили штрафовать за склонение к абортам
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«Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию (беременности) на территории Новгородской области, выразившееся в совершении действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путём уговоров, предложений, подкупа, обмана... влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей; должностных лиц — от 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей; юридических лиц — от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей», — цитирует документ РИА Новости.
Вместе с этим отдельно в законе оговаривается, что правонарушением будет считаться склонение даже без самого факта аборта, однако информирование врачом беременной женщины не будет считаться соответствующим правонарушением.
Ранее в Государственную думу был внесён проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.