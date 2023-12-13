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Мэр Омска Шелест объяснил отказ вешать доску погибшему бойцу СВО в его школе

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Сослуживцы погибшего в СВО Алексея Ямщикова предложили установить памятную доску в школе №87 в Омске, где учился боец, но получили отказ. Как объяснил мэр города Сергей Шелест, такое решение принимает топонимическая комиссия.
Мэр Омска Шелест объяснил отказ вешать доску погибшему бойцу СВО в его школе
  • РИА Новости

Комментируя отказ директора школы разместить мемориальную доску в память о погибшем бойце, мэр Омска подчеркнул, что руководства учебных заведений и иных учреждений не уполномочены принимать такие решения.

«Принятие таких решений — прерогатива топонимической комиссии города Омска, и с начала СВО эта комиссия не приняла ни одного отрицательного решения по поводу увековечивания памяти наших погибших ребят», — написал Шелест в личном Telegram-канале.

Мэр Омска добавил, что за помощью в сборе документов, необходимых для подачи заявлений в топонимическую комиссию, следует обращаться в администрации округов, в Омский горсовет или к нему лично.

«Мы обязательно отдадим дань памяти этому парню, как и другим омичам, погибшим за будущее нашей страны, наших детей и внуков. Считаю это нашим святым долгом», — подчеркнул он.

Ранее мэр Пензы Александр Басенко объяснил свои слова о памятных досках участникам СВО на зданиях школ.

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