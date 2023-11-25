RT в Telegram
Подпишись

Мэр Пензы объяснил свои слова о памятных досках участникам СВО на зданиях школ

Короткая ссылка
Мэр Пензы Александр Басенко назвал вырванными из контекста его слова о памятных досках для погибших участников спецоперации на зданиях школ. Он также назвал важным увековечение памяти павших героев.
Мэр Пензы объяснил свои слова о памятных досках участникам СВО на зданиях школ
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksei Smyshliaev

Местные СМИ накануне сообщали, что Басенко предложил отложить создание «некрополей» на стенах школ.

«Вчера на сессии Пензенской городской думы затронули важную тему — увековечивание памяти погибших героев СВО», — написал Басенко в Telegram.

Он подчеркнул, что с величайшим уважением относится к участникам специальной военной операции. Пензенская область принимает большое число мер по соцподдержке военнослужащих, отметил Басенко.

«Накануне из моего сообщения... были грубо выдернуты и жульнически скомпонованы отдельные слова — и распространены падкими на нездоровые сенсации Telegram-каналами», — рассказал мэр Пензы.

Басенко призвал выразить уважение российским бойцам и прекратить информационную спекуляцию.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в России День участника специальной военной операции на Украине.

Копия обращения на имя председателя правительства России Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить