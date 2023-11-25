Мэр Пензы объяснил свои слова о памятных досках участникам СВО на зданиях школ
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Местные СМИ накануне сообщали, что Басенко предложил отложить создание «некрополей» на стенах школ.
«Вчера на сессии Пензенской городской думы затронули важную тему — увековечивание памяти погибших героев СВО», — написал Басенко в Telegram.
Он подчеркнул, что с величайшим уважением относится к участникам специальной военной операции. Пензенская область принимает большое число мер по соцподдержке военнослужащих, отметил Басенко.
«Накануне из моего сообщения... были грубо выдернуты и жульнически скомпонованы отдельные слова — и распространены падкими на нездоровые сенсации Telegram-каналами», — рассказал мэр Пензы.
Басенко призвал выразить уважение российским бойцам и прекратить информационную спекуляцию.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в России День участника специальной военной операции на Украине.
Копия обращения на имя председателя правительства России Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.