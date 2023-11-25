Мэр Пензы объяснил свои слова о памятных досках участникам СВО на зданиях школ

Мэр Пензы Александр Басенко назвал вырванными из контекста его слова о памятных досках для погибших участников спецоперации на зданиях школ. Он также назвал важным увековечение памяти павших героев.

Местные СМИ накануне сообщали, что Басенко предложил отложить создание «некрополей» на стенах школ.

«Вчера на сессии Пензенской городской думы затронули важную тему — увековечивание памяти погибших героев СВО», — написал Басенко в Telegram.

Он подчеркнул, что с величайшим уважением относится к участникам специальной военной операции. Пензенская область принимает большое число мер по соцподдержке военнослужащих, отметил Басенко.

«Накануне из моего сообщения... были грубо выдернуты и жульнически скомпонованы отдельные слова — и распространены падкими на нездоровые сенсации Telegram-каналами», — рассказал мэр Пензы.

Басенко призвал выразить уважение российским бойцам и прекратить информационную спекуляцию.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в России День участника специальной военной операции на Украине.

Копия обращения на имя председателя правительства России Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.