Автоэксперт Сажин рассказал о способах очистить автомобиль от снега

Автоэксперт Владимир Сажин дал рекомендации по очистке автомобиля от снега.

«Самый действенный способ очистить свой автомобиль — увезти его на эвакуаторе в автосервис, чтобы он там естественным способом разморозился и всю наледь сбили при помощи «керхера», — заявил специалист в беседе с Общественной службой новостей.

Также автоэксперт предложил просто открыть машину, прогреть, а потом отвезти её на закрытый паркинг, где разморозка произойдёт естественным путём.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов рассказал, что у современных автомобилей нет необходимости в прогреве двигателя в зимнее время.