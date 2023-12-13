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Автоэксперт Сажин рассказал о способах очистить автомобиль от снега

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Автоэксперт Владимир Сажин дал рекомендации по очистке автомобиля от снега.
Автоэксперт Сажин рассказал о способах очистить автомобиль от снега
  • Gettyimages.ru

«Самый действенный способ очистить свой автомобиль — увезти его на эвакуаторе в автосервис, чтобы он там естественным способом разморозился и всю наледь сбили при помощи «керхера», — заявил специалист в беседе с Общественной службой новостей.

Также автоэксперт предложил просто открыть машину, прогреть, а потом отвезти её на закрытый паркинг, где разморозка произойдёт естественным путём.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов рассказал, что у современных автомобилей нет необходимости в прогреве двигателя в зимнее время.

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