RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт Баканов усомнился в необходимости прогрева современных авто зимой

Короткая ссылка
Автоэксперт Пётр Баканов рассказал, что для современных автомобилей нет необходимости в прогреве двигателя в зимнее время.
Автоэксперт Баканов усомнился в необходимости прогрева современных авто зимой
  • Gettyimages.ru

«Это пришло к нам со времён карбюраторных машин, где действительно без прогрева машина ехала, скажем так, плохо либо вообще глохла», — заявил специалист в беседе с РИАМО.

Как отметил Баканов, в современной автотехнике всё происходит по команде блока управления.

По его мнению, машина лучше прогревается во время езды.

«Единственное пожелание — это не нагружать её сразу, а медленно, первые два-пять километров двигаться не спеша, как бы разминаясь», — заключил эксперт.

Ранее специалист Максим Соколов рассказал в беседе с RT, с какими проблемами могут столкнуться автомобилисты зимой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить