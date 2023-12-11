Автоэксперт Баканов усомнился в необходимости прогрева современных авто зимой

Автоэксперт Пётр Баканов рассказал, что для современных автомобилей нет необходимости в прогреве двигателя в зимнее время.

«Это пришло к нам со времён карбюраторных машин, где действительно без прогрева машина ехала, скажем так, плохо либо вообще глохла», — заявил специалист в беседе с РИАМО.

Как отметил Баканов, в современной автотехнике всё происходит по команде блока управления.

По его мнению, машина лучше прогревается во время езды.

«Единственное пожелание — это не нагружать её сразу, а медленно, первые два-пять километров двигаться не спеша, как бы разминаясь», — заключил эксперт.

Ранее специалист Максим Соколов рассказал в беседе с RT, с какими проблемами могут столкнуться автомобилисты зимой.