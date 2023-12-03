Автомобилистов предупредили о самых распространённых проблемах с машиной зимой

Специалист Максим Соколов рассказал в беседе с RT, с какими проблемами могут столкнуться автомобилисты зимой.

Как пояснил эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», самая распространённая проблема связана с запуском двигателя.

«Решить её можно с помощью дополнительной теплоизоляции моторного отсека и аккумулятора. Также выручит пускозарядное устройство или провода для прикуривания, если аккумуляторная батарея села», — добавил он.

Кроме того, по его словам, зимой водители сталкиваются со следующими сложностями: примерзание замков, дверей, стёкол и щёток стеклоочистителей.

«Может помочь прогревание салона с помощью автозапуска. Кроме этого, советуем периодически обрабатывать уплотнители силиконовой смазкой для авто», — порекомендовал эксперт.

Если вы столкнулись с запотеванием стёкол, то избавиться от этого вам помогут специальные составы — антизапотеватели, добавил Соколов. В случае промерзания тормозных колодок покачайте машину и попинайте по колёсам, порекомендовал он.

«Также можно полить диски тёплой водой так, чтобы жидкость попадала на тормозной барабан. Либо оставляйте авто не на ручном тормозе, а на передаче», — рассказал собеседник RT.

Если проблема связана с замерзанием и засорением форсунок омывателя лобового стекла, то их можно отогреть, приложив к ним пакет с тёплой водой.

«Также в продаже есть специальные размораживатели для форсунок. Для предотвращения замерзания лучше перед зимой залить в бачок стеклоомывающую жидкость с температурой эксплуатации ниже -30 °С», — заявил специалист.

Отмечается, что защитить кузов от повреждения реагентами поможет автохимия.

«Из радикальных методов — оклейка кузова виниловой плёнкой. Дно и пороги можно обработать антикором», — порекомендовал Соколов.

В случае замерзания топливной системы используйте специальные присадки: они очищают топливо в баке от воды, отметил он.

Если вы заметили ухудшение сцепления автошин с дорогой, то необходимо соблюдать скоростной режим.

«Для сильного гололёда на бездорожье или в холмистой местности можно надеть на колеса цепи противоскольжения», — предупредил специалист.

Помимо этого, по его словам, температура ниже -20 или -25 °С неблагоприятно сказывается на работе двигателя, фильтров, горючего, системы охлаждения и ходовой части.

«При эксплуатации автомобиля в таких условиях советуем устанавливать электроподогреватели, пользоваться пускозарядными устройствами, парковаться на крытых автостоянках и в тёплых гаражах. Важно подготовить автомобиль к зимнему периоду, провести техническое обслуживание и принять меры предосторожности, чтобы минимизировать возможность возникновения этих поломок и неполадок. Если в тёплый период были залиты летние жидкости (масло, стеклоомывающая жидкость), стоит заменить их на зимние, устойчивые к минусовой температуре», — заключил Соколов.

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