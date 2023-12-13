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ВОЗ: смертность в ДТП в России упала более чем на 50% с 2010 по 2021 год

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила глобальный отчёт, в котором говорится, что Россия и Белоруссия вошли в список стран, которым с 2010 по 2021 год удалось снизить число погибших в ДТП более чем на 50%.
ВОЗ: смертность в ДТП в России упала более чем на 50% с 2010 по 2021 год
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости со ссылкой на доклад, среди государств — членов ООН 108 стран сообщили о снижении смертности в результате аварий в период с 2010 по 2021 год.

«Десяти странам удалось снизить смертность в результате ДТП более чем на 50%: Белоруссии, Брунею-Даруссаламу, Дании, Японии, Литве, Норвегии, Российской Федерации, Тринидаду и Тобаго, Объединённым Арабским Эмиратам и Венесуэле», — говорится в отчёте.

Отмечается, что, помимо этого, 35 стран за указанный срок добились сокращения смертности на 30—50%.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате ДТП с поездом на железнодорожном переезде на 518-м километре перегона Осолодино — Среднесибирская Западно-Сибирской железной дороги.

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