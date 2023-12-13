ВОЗ: смертность в ДТП в России упала более чем на 50% с 2010 по 2021 год
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости со ссылкой на доклад, среди государств — членов ООН 108 стран сообщили о снижении смертности в результате аварий в период с 2010 по 2021 год.
«Десяти странам удалось снизить смертность в результате ДТП более чем на 50%: Белоруссии, Брунею-Даруссаламу, Дании, Японии, Литве, Норвегии, Российской Федерации, Тринидаду и Тобаго, Объединённым Арабским Эмиратам и Венесуэле», — говорится в отчёте.
Отмечается, что, помимо этого, 35 стран за указанный срок добились сокращения смертности на 30—50%.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате ДТП с поездом на железнодорожном переезде на 518-м километре перегона Осолодино — Среднесибирская Западно-Сибирской железной дороги.