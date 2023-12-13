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Правительственная подкомиссия поддержала тарифную льготу на ввоз яиц

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Правительственная подкомиссия поддержала введение тарифной льготы на ввоз пищевого яйца домашних кур.
Правительственная подкомиссия поддержала тарифную льготу на ввоз яиц
  • Gettyimages.ru
  • © Konoplytska

Об этом говорится на сайте Министерства экономического развития России.

«Поддержано установление с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении пищевого яйца домашних кур, ввозимого на территорию России в объёме 1,2 млрд штук», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что ряд крупных ретейлеров в России поддержали предложение ограничить наценку на куриные яйца.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку фактов необоснованного завышения цен на яйца в регионах.

В середине ноября Федеральная антимонопольная служба начала антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур, они прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, в Республике Татарстан и Ставропольском крае.

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