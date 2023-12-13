Правительственная подкомиссия поддержала тарифную льготу на ввоз яиц

Правительственная подкомиссия поддержала введение тарифной льготы на ввоз пищевого яйца домашних кур.

Об этом говорится на сайте Министерства экономического развития России.

«Поддержано установление с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении пищевого яйца домашних кур, ввозимого на территорию России в объёме 1,2 млрд штук», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что ряд крупных ретейлеров в России поддержали предложение ограничить наценку на куриные яйца.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку фактов необоснованного завышения цен на яйца в регионах.

В середине ноября Федеральная антимонопольная служба начала антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур, они прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, в Республике Татарстан и Ставропольском крае.