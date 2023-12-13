Минсельхоз спрогнозировал стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц

В Минсельхозе России спрогнозировали стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики», — говорится в заявлении ведомства.

В Минсельхозе отметили, что российскими властями принято решение об обнулении импортных пошлин в отношении куриного яйца для оперативного насыщения продукцией внутреннего рынка.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку фактов необоснованного завышения цен на яйца в регионах, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Позже Федеральная антимонопольная служба сообщила, что ряд крупных ретейлеров в России поддержали предложение ограничить наценку на куриные яйца.