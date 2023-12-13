Выдачу льготных лекарств в коммерческих аптеках Москвы сделают постоянной

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в коммерческих аптеках столицы станет постоянной выдача льготных лекарств по электронным рецептам.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Данный проект запустили в начале 2022 года.

«Участниками стали свыше 180 коммерческих аптек. В 2023 году они отпустили 364 тыс. электронных рецептов на общую сумму свыше 840 млн рублей», — рассказал Собянин.

Он также отметил, что в 2024 году власти продлят или сделают постоянными некоторые ключевые проекты для повышения качества медицинской помощи.

Ранее Собянин утвердил программу компенсационных выплат на самостоятельное приобретение льготных лекарств.