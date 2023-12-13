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Большинство россиян встретят Новый год в родном регионе

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Новое исследование показало, что большинство россиян — девять из десяти — встретят Новый год в родном регионе.
Большинство россиян встретят Новый год в родном регионе
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Potemkin

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос Fix Price и «Ромир».

Также выяснилось, что 7% респондентов отметят его в России и только около 1% уедут в другую страну.

Кроме того, стало известно, что 49% назвали ёлочные игрушки самыми популярными товарами для создания праздничной атмосферы, 42% выбрали новогодние украшения для дома, гирлянды (42%), свечи и ароматы для дома (25%) и новую посуду (13%).

И до сих пор в то, что Новый год — это время чудес и все загаданные желания сбываются, верят 35% россиян, не верят, но всё равно что-то загадывают 28%.

Ранее сообщалось, что россияне назвали носки и полотенца худшими подарками на Новый год.

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