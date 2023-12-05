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Россияне назвали носки и полотенца худшими подарками на Новый год

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Новое исследование показало, что носки и полотенца — лидеры антирейтинга подарков на Новый год.
Россияне назвали носки и полотенца худшими подарками на Новый год
  • Gettyimages.ru
  • © Choreograph

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис SuperJob.

Так, носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы раздражают 12% опрошенных.

Далее идут полотенца, канцелярия, спортинвентарь, постельное бельё, цветы, пазлы, бижутерия. Их не хотят видеть в качестве подарка 9% респондентов.

Косметические и гигиенические средства как нежелательные подарки набрали 4% голосов.

При этом 18% опрошенных заявили, что самое худшее в Новый год — остаться вообще без поздравлений.

Ранее российские специалисты назвали литые ёлки самыми долговечными.

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