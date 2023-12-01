RT в Telegram
Подпишись

Российские специалисты назвали литые ёлки самыми долговечными

Короткая ссылка
Специалисты рассказали, что из искусственных елей лучше выбирать литые.
Российские специалисты назвали литые ёлки самыми долговечными
  • Gettyimages.ru
  • © Alfa Studio

«Литые ели — самые долговечные, не мнутся и сохраняют первоначальный внешний вид спустя долгое время», — поделились представители российского производителя елей Max Christmas в беседе с «Газетой.Ru».

По их словам, плёночные ели — самые бюджетные, однако быстро теряют форму и приходят в непригодный вид.

Кроме того, специалисты рекомендовали выбирать модели длиной около 70% от высоты потолков.

Ранее эксперт проекта «Серебряный город», врач-диетолог и специалист по ЛФК Лариса Рогожина дала рекомендации по питанию в новогодние праздники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить