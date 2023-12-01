Российские специалисты назвали литые ёлки самыми долговечными

Специалисты рассказали, что из искусственных елей лучше выбирать литые.

«Литые ели — самые долговечные, не мнутся и сохраняют первоначальный внешний вид спустя долгое время», — поделились представители российского производителя елей Max Christmas в беседе с «Газетой.Ru».

По их словам, плёночные ели — самые бюджетные, однако быстро теряют форму и приходят в непригодный вид.

Кроме того, специалисты рекомендовали выбирать модели длиной около 70% от высоты потолков.

Ранее эксперт проекта «Серебряный город», врач-диетолог и специалист по ЛФК Лариса Рогожина дала рекомендации по питанию в новогодние праздники.