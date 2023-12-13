Стартовал приём заявок на чемпионат «Московские мастера» — 2024
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что соревнование проводится в рамках регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий в 2024 году.
В конкурсе примут участие три возрастные категории — школьники 11—13 лет, школьники от 14 лет и студенты колледжей. Им предстоит продемонстрировать профессиональные навыки по 300 компетенциям в ведущих отраслях России.
Мероприятие пройдёт на 31 площадке московских колледжей, оснащённых современным оборудованием.
Заявки на участие в чемпионате можно подать до 29 декабря 2023 года на сайте конкурса.
Ранее сообщалось, что команда с Сахалина завоевала восемь наград на чемпионате «Профессионалы».