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Стартовал приём заявок на чемпионат «Московские мастера» — 2024

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В столице стартовал приём заявок на участие в чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера» — 2024.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что соревнование проводится в рамках регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий в 2024 году.

В конкурсе примут участие три возрастные категории — школьники 11—13 лет, школьники от 14 лет и студенты колледжей. Им предстоит продемонстрировать профессиональные навыки по 300 компетенциям в ведущих отраслях России.

Мероприятие пройдёт на 31 площадке московских колледжей, оснащённых современным оборудованием.

Заявки на участие в чемпионате можно подать до 29 декабря 2023 года на сайте конкурса.

Ранее сообщалось, что команда с Сахалина завоевала восемь наград на чемпионате «Профессионалы».

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