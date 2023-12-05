Команда из Сахалина завоевала восемь наград на чемпионате «Профессионалы»

Команда молодых представителей рабочих профессий из Сахалинской области завоевала восемь медалей во всероссийском чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы», который завершился в Санкт-Петербурге.

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Сахалинцы завоевали пять золотых наград, две серебряные и одну бронзовую, сообщает newizv.ru. Сборная островного региона выступила в пяти компетенциях чемпионата: «Слесарная работа с металлом», «Токарные работы с ЧПУ», «Сервис на воздушном транспорте», «Ремонт беспилотных летательных аппаратов», «3D-моделирование для компьютерных игр (юниоры)». Ранее сообщалось, что ижевский студент завоевал золотую медаль чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Работы на токарных универсальных станках».