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«Ъ»: прокуратура конфисковала холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины

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Генпрокуратура конфисковала холдинг предприятий ВПК у украинских экстремистов и передала его Росимуществу.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, Генпрокуратура просила суд запретить деятельность экс-министра транспорта и связи и первого замминистра инфраструктурного развития Украины Константина Ефименко и его сестры Елизаветы Андреевой в России, так как она является экстремистской, а подконтрольные им предприятия в России передать Росимуществу.

Судья удовлетворила заявление ведомства.

Уточняется, что Ефименко и Андреева спонсировали Вооружённые силы Украины и выступали против спецоперации.

7 декабря в пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области заявили о задержании местного жителя по делу о госизмене в пользу Украины. Он обвиняется в финансировании ВСУ.

Кроме того, в Калининградской области был задержан организатор диверсий в 15 регионах России.

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