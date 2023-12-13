Родные погибших бойцов СВО получат выплату не позднее одного года со дня смерти

Семьи погибших бойцов СВО смогут получить единовременную социальную выплату не позднее одного года со дня гибели военного.

Об этом следует из поправки в электронной базе Государственной Думы.

В документе сказано, что выплата предоставляется членам семьи не позднее одного года со дня смерти военнослужащего, принимающего участие в СВО на территориях Украины, ДНР ЛНР, Запорожской области и Херсонской области.

4 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что поддержка участников СВО является одним из главных вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

В ноябре депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить до 35 дней годовой отпуск мобилизованных, имеющих на иждивении детей.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить налоговые вычеты на детей для работающих граждан, чьи супруги участвуют в спецоперации на Украине.